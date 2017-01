Miranda Kerr : Son fils adore la copine de son ex Orlando Bloom, Katy Perry

En couple depuis tout juste un an avec la chanteuse Katy Perry, Orlando Bloom peut se féliciter que Flynn, son fils, apprécie sa chérie. Aujourd'hui âgé de 6 ans, l'adorable garçonnet a été vu à de nombreuses reprises avec la compagne de son célèbre papa, preuve que toute la petite famille s'entend à merveille.

Interrogée à ce sujet, la maman du petit garçon, Miranda Kerr, a confirmé qu'elle entretenait elle aussi de très bons rapports avec la chanteuse de 32 ans. "Nous sommes une famille moderne. Orlando et moi, nous sommes littéralement comme les membres d'une famille, il est comme un frère pour moi. C'est très bizarre, mais nous tenons beaucoup l'un à l'autre et nous avons une super relation, donc je me sens très chanceuse", a-t-elle confié au magazine People en marge de la soirée qui célébrait les 150 ans du magazine Harper's Bazaar, vendredi 27 janvier à Los Angeles.

Lancé, le mannequin de 33 ans a ajouté que son petit Flynn s'entendait "vraiment à merveille" avec Katy Perry, avant d'évoquer ses activités favorites. "Il dessine des caricatures et des visages. Il adore construire des choses aussi. C'est tellement drôle à faire. Il aime ça", a-t-elle ajouté.

Orlando Bloom et Miranda Kerr s'étaient mariés en 2010 après trois ans de relation. Le couple avait annoncé sa séparation à la fin de l'année 2013. S'ils vivaient autrefois à New York, les jeunes parents ont depuis tous les deux déménagé à Los Angeles pour se consacrer davantage à leur carrière.

Depuis juillet 2016, l'ex-Ange Victoria's Secret s'est par ailleurs fiancé au cofondateur du réseau social Snapchat, Evan Spiegel (26 ans). La bombe australienne avait d'ailleurs confirmé que le duo prévoyait de se marier cette année. De son côté, Orlando Bloom songerait fortement au remariage aussi avec Katy Perry (elle avait été mariée une première fois à Russell Brand entre 2010 et 2012). Plusieurs proches du couple s'étaient confiés au magazine People en août dernier pour affirmer qu'ils n'étaient "pas encore fiancés" mais que "tout sembl[ait] indiquer qu'ils [allaient] dans ce sens".