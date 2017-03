Mireille Darc, amaigrie de 6 kg mais si vaillante : "J'avance"

Mireille Darc a pu sortir de l'hôpital à la fin du mois de décembre. "Je vais bien, j'avance", dit-elle dans Paris Match. Prise en photo, souriante, dans son salon aménagé en salle de rééducation, au côté de son époux, l'architecte Pascal Desprez, l'actrice a perdu 6 kilos mais elle a pris une tonne de force et de rage de vivre.

Des semaines de calvaire

Des images qui font du bien après des mois si difficiles. Pascal Desprez avait relaté dans Paris Match le calvaire de sa femme et le sien. Car l'accompagner et l'aider tout en étant impuissant a profondément marqué celui que Mireille Darc aime depuis plus de vingt ans. Il s'est confié avec sincérité dans le magazine, remontant à ce 10 septembre où Mireille Darc se plaint d'une forte migraine. La douleur se transforme en saignements entre le cerveau et la boîte crânienne. Il n'y aura pas de séquelles mais, peu après, elle doit être hospitalisée à Saint-Anne où elle fait une deuxième hémorragie. "Dans son état, elle est inopérable. Face à la souffrance qu'elle endure, elle risque soit l'infarctus, soit l'hémorragie cérébrale qui entraîne des troubles neurologiques irréparables", expliquent les médecins. "Le lendemain, elle est transportée à l'hôpital Georges-Pompidou, les médecins sont persuadés que son coeur va lâcher. Elle est placée en réa cardiologique en coma artificiel pour lui éviter trop de souffrance." Suivra une hémorragie de l'abdomen, Mireille Darc est de nouveau plongée dans un coma artificiel.

Pendant cette terrible période, Pascal Desprez aura quatre accidents de voiture successifs. Il est à bout, impuissant. Mais il n'en reste pas moins vigilant : c'est lui qui prévient les infirmières que son épouse fait un arrêt cardiaque. Et lorsqu'elle est réanimée, il est ivre de colère contre l'équipe médicale qui n'a rien vu venir : "Je plaque l'infirmière en chef contre le mur, je hurle. On me demande de sortir, je refuse. La police sera appelée pour m'évacuer. Cette période a mis nos nerfs à vif."

J'ai une admiration sans borne de l'être humain qu'elle est devenue

Mireille Darc sort grandie de ces épreuves : "Mimi la petite starlette a laissé place à une femme intellectuellement et moralement très puissante. J'ai une admiration sans borne de l'être humain qu'elle est devenue." Et il ajoute que l'amour de ses proches a forcément contribué à sa survie, citant l'ami de toujours Alain Delon, son fils Anthony qu'elle a élevé durant quinze ans, Dalila son amie et le professeur Dubois.

Mireille Darc se remet progressivement de ces mois de calvaire et pourra bientôt mettre le nez dehors, avec sa canne. Elle est sous surveillance, fait deux heures de rééducation par jours, voit son cardiologue tous les soirs. L'entretien se termine sur une déclaration d'amour : "Pascal, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait faite. Nous dormons à nouveau ensemble. C'est si bon de le sentir près de moi, de pouvoir prendre sa main comme ça."

