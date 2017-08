Mireille Darc : "Elle est morte dans les bras de son mari, sereine"

L'actrice française Mireille Darc est décédée dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août, à l'âge de 79 ans. La comédienne, qui avait été victime de plusieurs hémoragies cérébrales, d'insuffisance cardiaque et d'anémie depuis octobre dernier, s'est éteinte auprès de son mari, Pascal Desprez. "Elle est morte dans ses bras, chez elle, sereine", raconte Anthony Delon, l'un des premiers à avoir rendu hommage à une femme qu'il a bien connue, puisqu'elle a été en couple pendant plus de quinze ans avec son père, le grand Alain Delon.

"C'est à Pascal, son mari, que je pense fort ce matin, témoigne l'acteur et créateur de vêtements en cuir. Il a été là jusqu'au bout, remarquable. Elle l'aimait profondément et le regardait toujours avec tendresse." Visiblement bouleversé, Anthony Delon raconte également la dernière fois qu'il a rendu visite à Mireille Darc, pas plus tard qu'hier. "Hier après-midi, je lui ai tenu la main, lui ai parlé, je lui ai dit qu'on l'aimait, qu'elle ne s'inquiète pas, que le passage serait doux pour elle", rapporte-t-il.