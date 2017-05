Mireille Darc en convalescence : "Désormais elle va bien, très bien même"

Mireille Darc entre la vie et la mort ? C'était la dernière rumeur alarmiste en date concernant la star du septième art et elle est totalement infondée ! L'époux de l'actrice de 79 ans, Pascal Desprez, met les choses au clair.

Interrogé par Gala, il a tenu à faire le point sur l'état de santé réel de Mireille Darc, certes malmenée depuis plusieurs mois par des gros soucis médicaux. "Pendant cinq mois, je ne lui ai pas lâché la main, je partais matin, midi et soir à l'hôpital. Elle a quand même subi trois comas. (...) Maintenant, les choses sont plus cool, plus gaies, elle est heureuse, ça joue... Même si je crains qu'il y ait toujours des complications", dit-il. En effet, l'actrice a été victime l'an dernier d'un arrêt cardiaque qui a provoqué un problème au foie, son canal biliaire s'étant bouché. Par la suite, alors qu'elle était en convalescence, elle a été victime d'une septicémie, traitée à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif et a été placée en observation à la clinique Bizet à Paris. Malheureusement, quelques jours plus tard, elle était de nouveau victime d'une septicémie puis d'une troisième, cette fois-ci traitée à la clinique de l'Alma. "Désormais elle va bien, très bien même", rassure-t-il.

Pascal Desprez, qui voudrait faire plaisir à Mireille Darc en l'emmenant cet été en vacances à l'île Maurice, raconte un peu le nouveau quotidien de sa femme. "Elle s'habille, regarde des films, lit sur son iPad. D'ailleurs, elle n'a pas à proprement parler une maladie, il s'agit d'une suite d'accidents mécaniques", dit-il. Cela n'empêche qu'elle doit dormir deux heures chaque après-midi pour se reposer et faire des exercices avec un kiné. L'actrice, qui avait perdu 6 kilos, n'a pas non plus un énorme appétit. "Parfois elle a faim, parfois non, parfois elle a mal au coeur... Elle a toujours été très mince", souligne son époux. Combative et le moral au beau fixe malgré la crainte que cela puisse se reproduire, Mireille Darc "ne se plaint jamais", affirmé Pascal Desprez.

Thomas Montet

L'intégralité de l'interview de Pascal Desprez est à lire dans Gala en kiosques le 24 mai 2017.