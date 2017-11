Mireille Darc : Pascal Desprez raconte comment elle a adopté ses enfants

"La grande douleur de sa vie, c'était de ne pas avoir eu d'enfants", rappelle Pascal Desprez, le dernier amour de Mireille Darc pendant vingt ans. Trois mois après la mort de celle qu'il appelait affectueusement Mimi, comme ses plus proches amis d'Alain Delon à Véronique de Villèle, Pascal Desprez se confie à Gala sur le deuil qu'il tente de surmonter, non sans douleur, mais aussi sur celle qu'il a aimée.

Il s'épanche notamment sur ses propres enfants, Clémentine et Cécil-Laurent, que Mireille Darc a adoptés. N'ayant pu avoir d'enfants, une des raisons pour laquelle Alain Delon a jadis rompu avec elle, Mireille avait d'abord reporté son instinct maternel sur Anthony Delon, avant d'adopter les deux enfants de son mari Pascal. "Un jour, elle a appris qu'une adoption des miens était possible. Le seul frein, c'est que la mère dise non. La maman a été géniale parce qu'elle a accepté, raconte-t-il. Mireille a créé une filiation. Mes petits-enfants, Valentine, Justine, Charles sont les petits-enfants de Mireille. C'est une grande fierté pour nous d'être de la famille de Mireille."

Mireille Darc s'est "intégrée avec douceur et intelligence" avec la famille de Pascal Desprez et notamment ses enfants. Elle a été une belle-mère impliquée et appliquée, jamais invasive mais toujours présente lorsqu'on avait besoin d'elle. Très vite, elle est apparue comme vitale à la famille, une pierre angulaire. "Ce n'est pas moi qui ai annoncé la mort de ma femme à Valentin et Justine. Ma fille Clémentine s'en est chargée. Le lendemain, ils sont arrivés en larmes à la maison", avouait Desprez à Paris Match en septembre.

Interview à retrouver en intégralité dans Gala, numéro du 29 novembre 2017.