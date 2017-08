Mireille Darc : Quand elle racontait avoir "volé" le corps de son ex-compagnon

Après sa séparation d'avec Alain Delon, suivie d'un terrible accident de la route qui a failli lui coûter la vie, Mireille Darc rencontre Pierre Barret, qui deviendra son deuxième amour. Ce journaliste, qui fut le directeur de L'Express et le PDG d'Europe 1, lui redonne le sourire. Sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel il y a trois ans, elle parlait d'un homme "hors du commun, un humaniste, un historien, un sportif, un patron", qui l'a entraînée sur les pistes des rallyes et lui a fait traverser la Méditerranée en ULM. Mais l'aventure s'est arrêtée nette lorsqu'en 1989, l'échec d'une greffe précipitée par une cirrhose lui ôte la vie. Mireille Darc est alors au bord du précipice. Le sort s'acharne sur celle elle qui ne pouvait pas avoir d'enfants et avait déjà perdu Delon, le grand amour de sa vie.

Ébranlée et bien évidemment amoureuse, Mireille Darc va contourner la loi afin de faire son deuil. "Aujourd'hui, peu de gens savent que l'on peut ramener un défunt à la maison. Lorsque mon compagnon, Pierre Barret, est mort, c'était interdit. Alors la nuit où il est décédé à l'hôpital, j'ai décidé de le voler. Je l'ai ramené chez nous en ambulance, raconte-t-elle à Télé Star en 2009. Et puis j'ai appelé un médecin qui est venu constater son décès."

"Je sais que j'ai commis un acte 'répréhensible'", avouait-elle. Répréhensible oui, mais tellement romantique, elle qui disait regretter que la mort soit "devenue abstraite" et que l'on "cache nos morts", alors qu'avant, "on les voyait, on les veillait, même les enfants".

Dans cette même interview, accordée il y a huit ans, Mireille Darc évoquait justement son propre adieu. "J'ai dit à mon entourage : 'Je veux mourir à la maison. Et, s'il vous plaît, venez me veiller, me raconter des histoires'", affirmait-elle. Son souhait a été exaucé, elle qui a passé sa dernière nuit entourée des deux autres hommes de sa vie, son grand amour Alain Delon et son mari Pascal Desprez.