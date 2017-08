Mireille Darc, sa chute de reins dans "Le Grand Blond": Secrets d'une robe culte

Dans la riche filmographie de Mireille Darc, il y a un film qui ressort un peu plus que les autres : Le Grand Blond avec une chaussure noire. Le long métrage sorti en 1972, porté par un jeune Pierre Richard prêt à être starisé, met en scène l'iconique personnage François Perrin, qui arrive à Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l'autre noire. Ce jeune violoniste étourdi est une aubaine pour Perrache, l'homme de confiance du colonel Toulouse, chef d'un service secret. Il le choisit, sans qu'il le sache, pour déjouer les plans de son adjoint qui cherche à prendre sa place. Mireille Darc écope quant à elle du rôle féminin principal, face à Jean Rochefort et Bernard Blier, elle incarne Christine. Dans cette parodie de film d'espionnage, elle excelle à envoûter et charmer son homologue masculin, et ce avec un malin plaisir. Comble de cette opération-séduction, une séquence qui va faire d'elle un véritable sex-symbol : sa rencontre avec Perrin.

Pour cette scène, la star doit arborer une robe sexy. Mais complexée par son décolleté, l'actrice propose à son réalisateur Yves Robert et au styliste Guy Laroche de jouer plutôt sur son dos, et notamment sa chute de reins. Le créateur de mode s'attelle à la tâche et présente une robe noire à dos nu. Mais ce n'est pas assez échancré pour la comédienne qui veut aller encore plus loin. En définitive, l'arrondi tombe juste au début de ses fesses. Entre sensualité et beauté incarnée, Mireille Darc est au top.

Mais le plus amusant dans l'histoire, c'est que Pierre Richard n'était pas du tout au courant de cette robe, et Yves Robert va tout faire pour empêcher une entrevue entre l'acteur et sa partenaire avant le tournage de cette fameuse séquence, comme le raconte Pierre Richard dans Un jour, Un destin (diffusé en janvier 2015). C'est donc en plateau, au premier clap, que leurs regards se croisent et que l'interprète de François Perrin découvre la sublime Mireille Darc et la plus merveilleuse des chutes de reins du cinéma français. Regardez donc !