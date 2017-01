Mireille Darc "trop fatiguée pour sortir" : L'actrice donne de ses nouvelles

Marraine de l'Association pour la recherche sur Alzheimer, Mireille Darc était la grande absente de l'annuel gala de l'Association pour la recherche qui s'est déroulé hier soir lundi 30 janvier à la salle Pleyel, à Paris.

Pourtant, l'iconique comédienne – actuellement en convalescence après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale en septembre dernier – a donné de ses nouvelles. L'actrice de 78 ans a en effet demandé à Anthony Delon, son fils de coeur, de lire une lettre à l'assemblée.

"Chers Amis, lorsque Véronique de Villèle m'a proposé il y a six mois d'être la marraine du 12e gala pour la recherche sur Alzheimer, j'ai accepté sans hésitation car je connaissais bien la fondation et je me sentais solidaire de son combat. J'ai appris depuis que notre cerveau, cet organe fragile et merveilleux, était la dernière frontière du corps humain : la plus mystérieuse, la plus complexe. Aujourd'hui faute de traitements réellement efficaces, nous nous contentons le plus souvent d'observer, impuissants, ses défaillances. Nous ne pouvons nous résoudre à ce constat. Faisons progresser la connaissance en soutenant la recherche. Pour sortir de l'ignorance, faites un don ! Il en va de votre santé et de notre avenir à tous", a ainsi lu Anthony Delon.

Comme le rapportent nos confrères du site Gala, Véronique de Villèle - amie de longue date de Mireille Darc - avait préalablement annoncé que la comédienne a quitté l'hôpital et qu'elle se reposait chez elle. "Elle me charge de vous embrasser tous, elle remercie le personnel hospitalier qui a été extraordinaire avec elle. Elle est encore trop fatiguée pour sortir, elle regrette de ne pas être avec nous ce soir, elle vous remercie toutes et tous", a ainsi confié l'iconique animatrice de l'émission Gym Tonic sur Antenne 2.