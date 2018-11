Mireille Mathieu : Cet animateur avec lequel elle est "fâchée à vie"

À 72 ans, et alors qu'elle a passé deux ans à travailler sur son disque intitulé Mes classiques – le premier où elle reprend des airs d'opéra – afin d'atténuer sa peine après la mort de sa mère, la chanteuse Mireille Mathieu compte bien étonner ses fans. Pour cela, elle s'est pliée au marathon promo mais pas question de se rendre n'importe où...

Interrogée par Le Parisien, la star a ainsi confirmé sa présence le 19 novembre prochain sur le plateau de... Touche pas à mon poste ! Un choix étonnant qu'elle explique. "C'est moi qui l'ai sollicité. Mais j'ai posé mes conditions : être debout à côté de lui, pas assise avec les chroniqueurs. On a préparé ma venue dans un salon d'un grand hôtel. J'ai rencontré un homme courtois, extrêmement gentil. On le fait passer pour un autre, mais Cyril Hanouna, c'est un vrai chef qui aime son équipe, qui défend ses chroniqueurs. Les polémiques, je ne suis pas au courant. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde", dit-elle.

Alors qu'elle s'est d'ores et déjà rendue sur le plateau de C à vous, Mireille Mathieu envisage-t-elle d'autres talk shows populaires à l'instar de Quotidien ou On n'est pas couché ? "Jamais. Je suis fâchée à vie avec Yann Barthès. Pareil pour Laurent Ruquier. Je leur ai fait deux procès. Ils ont tous les deux franchi la ligne rouge en tenant des propos mensongers. C'est allé trop loin. Même s'ils me présentaient des excuses aujourd'hui, je n'en voudrais pas. Ils m'indiffèrent. Je les ignore, qu'ils m'ignorent. Chacun son chemin", assure-t-elle.

En revanche, la demoiselle d'Avignon regrette, comme Élodie Gossuin, le renvoi de l'animateur Patrick Sébastien...

Thomas Montet