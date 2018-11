Mischa Aznavour et l'héritage : "Il voulait que tout soit carré"

Dans l'émission RTL Soir, Mischa Aznavour, fils du regretté Charles et de sa femme Ulla Thorsell, a longuement parlé de la mort de son père, emporté à 94 ans le 1er octobre 2018. Il est revenu sur les obsèques aux Invalides du chanteur, ainsi que sur la manière dont le clan fait son deuil...

"J'ai quand même pleuré aux Invalides. (...) Mais je garde aussi cette idée que ça le garde encore un peu après de moi de pas pleurer", a confié Mischa Aznavour (47 ans), alors qu'une messe a récemment été donnée après les 40 jours de deuil comme le veut la tradition arménienne. Le fils du chanteur, qui avait confié avoir beaucoup de mal à verser des larmes, n'a donc pas pu les retenir lors de l'hommage national organisé à Paris. Un hommage qui a pu avoir lieu grâce à son frère alors que la famille était plutôt contre... "On a vraiment hésité. (...) Notre première réponse a été non, surtout de ma mère qui est très discrète. Mon petit frère Nicolas nous a fait changer d'avis en disant que ça lui aurait fait plaisir et c'est vrai. Il aimait ça, les honneurs, les hommages", a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, Mischa et son clan traversent le deuil avec sérénité. "On est très proches, tous. C'est une chance quand même quand je vois parfois les histoires autour, même chez des amis... Nous, on est très soudés", a-t-il confié, admettant tout de même que pour sa mère, la situation était toutefois "difficile". "On prend tous ça avec philosophie. Je pense que le plus dur, c'est pour ma soeur Katia [chanteuse, NDLR]. C'est elle qui est la plus touchée", a-t-il ajouté. Alors que la question de l'héritage se pose forcément, Mischa a balayé d'un revers de la main la possibilité que son clan se déchire. "Il voulait que tout soit carré et c'est le cas. Tout se passe bien. Tout ce qui aurait pu être compliqué après son décès, tout a été arrangé par mon père de son vivant. Ça a toujours été le travail de son existence, la famille. C'est très fort chez nous", a-t-il dit.

Mischa, qui a évoqué la possibilité que sorte un album posthume, a aussi parlé d'un possible film créé à partir d'images tournées par Charles Aznavour en Super 8 ou d'une série d'animation télé, qui serait basée sur les chansons d'amour de l'artiste. Quant à la fondation de son père en Arménie, c'est son frère qui poursuit l'engagement.

Thomas Montet