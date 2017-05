Mischa Barton, Lindsay Lohan... : Mondaines ravissantes à Cannes

C'est à l'hôtel du Cap-Eden-Roc (qui accueillera ce jeudi 25 mai le gala Cinema Against AIDS de la fondation amfAR) que De Grisogono et son fondateur et président Fawaz Gruosi ont donné rendez-vous à leurs invités ! Les stars ont sorti le grand jeu pour la soirée baptisée Love on the Rocks, à l'image des actrices Mischa Barton et Lindsay Lohan. Aussi sublimes sur le photocall que dans l'enceinte du Cap-Eden-Roc, Mischa et Lindsay ont régalé les photographes présents.

Comme Mischa Barton et Lindsay Lohan, les chanteuses Jessie J et Rita Ora, les mannequins Hailey Baldwin et la Française Tina Kunakey, le top model Natasha Poly ou encore Pamela Anderson ont paradé sur le tapis noir, déroulé devant l'entrée de l'hôtel pour l'occasion. Les acteurs Antonio Banderas, Tomer Sisley et leurs compagnes respectives Nicole Kimpel et Sandra Zeitoun de Matteis étaient également de la partie.

La soirée Love on the Rocks de Grisogono était animée par un défilé de mode et un show de Jessie J.