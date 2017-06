Mischa Barton menacée : Sa sextape interdite de diffusion, elle crie victoire

Dans un communiqué transmis à People, Lisa Bloom a également déclaré : "Aujourd'hui, nous avons remporté un accord important qui permet de bloquer de façon permanente la propagation de ces images. Toutes les photos et vidéos explicites de Mischa doivent m'être remises immédiatement. Son ex-compagnon doit se tenir éloigné d'elle de plus de 90 mètres à compter d'aujourd'hui, pour demain et pour toujours. (...) Je suis fière d'annoncer la victoire de Mischa. Elle n'a pas fait ça seulement pour elle, mais pour toutes les femmes et jeunes filles [victimes d'un chantage similaire]. Mischa tient à ce que tout le monde sache que nous avons le droit de contrôler nos propres corps et de décider nous-mêmes de la diffusion ou non de photos explicites. Si une femme veut le faire, très bien. Si elle ne le souhaite pas, très bien. Le choix lui appartient, à elle et elle seulement", peut-on lire.

Dans sa plainte, celle qui a refait sa vie avec un nouvel homme avait déclaré que son ex-petit ami l'avait filmée et photographiée à son insu en plein acte sexuel. Après l'avoir menacée, Jon Zacharias avait tenté de vendre les images pour la modique somme de 500 000 dollars. Aujourd'hui, cette tentative malveillante de déstabilisation n'est plus qu'un mauvais souvenir...