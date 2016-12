Mischa Barton, son passage dans DWTS : "On se serait cru dans Hunger Games"

Mischa Barton ne garde visiblement pas un bon souvenir de son passage dans l'émission Dancing with the Stars. L'ancienne interprète de Marissa Cooper a participé l'an dernier à la compétition de danse, qu'elle a comparée à la célèbre mais néanmoins cruelle saga Hunger Games lors d'une récente interview.

"Je ne savais pas que ça serait aussi nul. Mon danseur m'a réprimandée. J'étais censée décider des costumes, on m'a dit que je pourrais m'occuper de nos looks et c'est pour ça que j'ai accepté de le faire", a-t-elle confié aux journalistes de The Ringer, précisant que la production l'avait courtisée pendant plusieurs années avant qu'elle n'accepte finalement de participer au show, à la condition d'avoir la main sur la partie créative.

Ce qui ne fut, malheureusement pour elle, pas le cas. "Ça ne s'est pas du tout passé ainsi. Ce n'était pas une collaboration comme les chorégraphes sur les plateaux de tournage. J'étais complètement désorientée. On se serait cru dans Hunger Games. C'était un vulgaire concours de popularité, en fait. C'était affreux. J'étais soulagée de me faire éjecter", a-t-elle assuré. Son danseur Artem Chigvintsev ne sera sans doute pas ravi de ses commentaires.

Voilà qui ne devrait guère arranger la réputation de Mischa Barton, dont la carrière est au point mort depuis la fin de la série Newport Beach. La comédienne de 30 ans a connu de nombreux déboires au début des années 2000, entre soirées à outrance et dépendance à la drogue avec ses copines Paris Hilton, Nicole Richie et Tara Reid. Elle s'était fait arrêter pour conduite sous emprise en 2007 avant de faire un séjour en psychiatrie deux ans plus tard.

Depuis, ses finances sont dans le rouge et ses propos font souvent polémique, mais cela n'a pas empêché la chaîne Esquire de lui faire confiance pour sa nouvelle émission Joyride à laquelle elle participe ainsi que le rappeur T-Pain et l'acteur Oliver Trevena. Espérons pour elle que le succès sera au rendez-vous.

