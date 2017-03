Mischa Barton traumatisée par la fuite de sa sextape : "C'est un crime grave"

Victime d'un ex-amant malveillant qui menace depuis plusieurs semaines de vendre une vidéo de leurs ébats au plus offrant, Mischa Barton poursuit son combat pour tenter de dissuader le maître-chanteur.

Quinze jours après avoir donné une conférence de presse avec son avocate Lise Bloom, une réunion lors de laquelle les deux femmes ont affirmé qu'elles poursuivraient en justice quiconque diffuserait cette sextape, l'actrice de 31 ans s'est confiée dans le talk show Dr Phil pour évoquer cette sordide affaire.

Filmée sans son consentement dans ce qu'elle considère être une "vengeance pornographique", l'ancienne vedette de la série Newport Beach a ainsi admis qu'elle était au courant depuis un moment. "J'ai été informée de ce qu'il se passait parce que quelqu'un est venu me voir dans la rue et m'a dit : 'Il y a quelque chose que je dois te dire', a-t-elle déclaré. Au début, je n'ai pas voulu y croire. Je ne pouvais pas y croire, parce que j'ai aimé cette personne et je ne pensais pas que ce soit possible. J'ai appris plus tard que c'était entièrement possible."

L'ex en question, un certain Jon Zacharias, n'a pas cessé de faire pression sur elle pendant de longs mois. "C'était clairement du chantage émotionnel. C'est l'une de ces choses qui m'a poussée à prendre du recul, à me distancer de tous ces gens, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'était hors de ma portée, et c'était un crime. C'est un crime. C'est un crime grave d'enregistrer les gens sans leur consentement et j'ai fait l'erreur de me mettre dans cette situation avec cette personne, donc j'ai voulu me couper de tout ça très vite mais cela a continué à être de l'abus émotionnel pendant de longs, longs mois", a-t-elle conclu.