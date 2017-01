Mischa Barton victime du GHB ? Elle affirme avoir été droguée à son insu

Mischa Barton qui dérape à nouveau, jusque-là rien de bien surprenant lorsque l'on connaît le passif de l'ancienne star de Newport Beach. Plus étonnante en revanche : l'explication qu'elle fournit après son énième pétage de plombs.

Hospitalisée d'urgence et placée de sa propre initiative en unité psychiatrique au petit matin du 26 janvier, l'actrice américaine de 31 ans est déjà sortie, comme elle l'a annoncé dans un communiqué exclusivement transmis à People. L'ex-candidate de Dancing With The Stars (le Danse avec les stars version américaine) est revenue sur sa soirée d'anniversaire qui a mal tourné.

Droguée à son insu ?

"Dans la soirée du 25, je suis sortie avec un groupe d'amis pour fêter mon anniversaire. Pendant que nous buvions des verres, j'ai réalisé que quelque chose n'allait plus, que mon comportement devenait incohérent et cela a continué à s'intensifier au fil des heures qui ont suivi", explique Mischa Barton.

Ce n'est qu'une fois prise en charge par des professionnels de santé que l'actrice aurait découvert la raison de son attitude instable. "J'ai volontairement demandé de l'aide et j'ai été informée par l'équipe que j'étais sous GHB. Après 24 heures d'hospitalisation, je suis rentrée chez moi et je vais bien", a assuré l'actrice, qui a tenu à remercier le personnel de l'hôpital Cedar-Sinai de Los Angeles pour son "professionnalisme". "C'est une leçon pour toutes les jeunes femmes, faites attention à votre entourage", préconise-t-elle tandis que People rappelle que le GHB est aussi connu sous le nom de "drogue du violeur".

Le site du magazine américain confirme également que la police est intervenue au domicile de Mischa Barton, situé dans le quartier de West Hollywood de Los Angeles aux alentours de 7h15, après que ses voisins se sont plaints du bruit émanant de son appartement.

Une spirale négative...

Des témoins ont rapporté à TMZ que l'actrice était seulement vêtue d'une chemise - des photos semblent en attester, bien que People démente cette version et prétende qu'elle était "entièrement habillée" - et qu'elle a tenu des propos "bizarres", affirmant notamment que sa mère était une "sorcière" avant d'annoncer en panique que c'était la "fin". "Oh mon Dieu, c'est fini ! Je le sens et c'est menaçant !", aurait-elle hurlé. TMZ croit par ailleurs savoir que l'actrice est depuis près d'un dans une spirale négative qui perturbe la tranquillité de son voisinage, entre hurlements "fréquents" et autres nuisances.

Ce n'est pas la première fois que Mischa Barton est internée à l'hôpital en raison de sa santé fragile. En 2009, elle avait déjà été placée en unité psychiatrique après une violente crise de nerfs et une menace de suicide. Les médecins avaient considéré à l'époque qu'elle pouvait être dangereuse pour elle-même ou pour les autres et avaient alors pris la décision de l'hospitaliser de force. "C'était une grosse dépression nerveuse. Je subissais une pression énorme. J'ai beaucoup appris. Je suis plus forte maintenant", avait-elle déclaré à ce sujet en 2013 au magazine People.

