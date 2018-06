Miss America : Le concours de beauté annonce une révolution

Bien qu'interrogées sur leurs aspirations et les questions de société, les participantes aux concours de Miss sont essentiellement jugées sur leur beauté. L'organisation Miss America bouleverse cette tradition. Elle annonce une série de changements, dont la suppression du défilé en maillots de bain...

C'est sur l'émission Good Morning America, diffusée sur ABC, que la nouvelle a été annoncée par la présidente du conseil d'administration de l'Organisation Miss America (différent du concours Miss USA), Gretchen Carlson, était invitée mardi matin. "Nous ne sommes plus un concours de beauté, nous sommes une compétition, déclare Gretchen Carlson. Nous ne jugerons plus nos candidates sur leur apparence physique. C'est énorme. Et ça veut dire que nous n'aurons plus de défilé de maillots de bain." Cette décision prendra effet le 9 septembre prochain, lors de la finale de Miss America 2019, à Atlantic City.