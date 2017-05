Miss Belgique accusée de racisme : sa "victime" lui réclame 20 000 euros !

Le conte de fées n'avait jamais vraiment commencé pour Romanie Schotte, qui a succédé à la jolie Lenty Frans dans le rôle de Miss Belgique 2017 grâce à son élection le 14 janvier. En effet, elle avait rapidement était accusée de racisme sur les réseaux sociaux, ce dont elle s'était expliquée et défendue très maladroitement. Plusieurs mois après, elle reste poursuivie par cette affaire...

En effet, à la suite de la publication d'une photo sur son compte Instagram, dénichée par plusieurs internautes et sur laquelle on pouvait voir le photobomb involontaire d'un homme de couleur, Romanie Schotte avait été accusée de racisme en raison du commentaire qu'elle avait ajouté. Un individu avait eu la très mauvaise idée d'écrire "That nigga" ("ce nègre", en anglais) et la Miss, encore moins maligne, avait alors répondu I know ("je sais") en ajoutant une émoticône caca, qu'elle avait présentée par la suite comme "un cornet de glace au chocolat". Bien évidemment, elle s'était alors retrouvée sous le feu des critiques et nombreux sont ceux qui ont demandé sa destitution.

Malheureusement pour elle, le monsieur sur la photo, consultée des milliers de fois depuis, a décidé de réagir en réclamant à Romanie Schotte la somme de 20 000 euros ! "Il nous a écrit pour nous dire qu'il envoyait un courrier à Roma­nie, lui réclamant de l'argent. Nous ne connaissions même pas le nom du jeune homme avant qu'il ne nous écrive", a raconté à Darline Devos, la prési­dente du comité Miss Belgique, Sudpresse.

