Miss France 2017 : "Trois accidents sévères" au test de culture générale !

Mercredi 23 novembre, les 30 candidates à l'élection Miss France 2018 se sont pliées au traditionnel test de culture générale. Si certaines candidates s'en sont très bien sorties comme Miss Corse avec 18/20, Miss Auvergne, Miss Limousin et Miss Guyane (toutes trois ex aequo avec 17/20), trois autres jeunes femmes ont eu une note peu honorable comme l'a révélé Sylvie Tellier à nos confrères de Télé Star.

"Les candidates m'ont avoué que c'était plus difficile que l'an dernier. Mais j'ai corrigé, je ne leur ai pas encore donné leur note, je vais le faire ce soir et je trouve qu'elles s'en sont pas mal sorties. J'ai eu deux, trois accidents, un peu sévères", a-t-elle révélé. Avoir une mauvaise note à ce test peut être fatal pour la suite de la compétition. S'il n'est pas éliminatoire, avoir une bonne note augmente tout de même les chances de faire partie des 12 finalistes qui concourront le 16 décembre prochain à Châteauroux. Ce que confirme la patronne des Miss dans l'entretien.

"Je suis dans le jury de présélection et, en ce qui me concerne, pour être avec Miss France à l'année et me retrouver dans des lieux comme le Consulat général ce soir, il faut que nos Miss aient une certaine curiosité. Et le test de culture générale sert à cela. Je leur ai dit lorsque je les ai vues réviser qu'il n'était pas nécessaire d'étudier tous les remaniements ministériels depuis cinq ans. Par contre, elles ont besoin d'avoir suivi l'actualité en 2017. (...) Je n'ai pas besoin d'avoir une jeune femme qui a un baccalauréat plus douze mais simplement une Miss France qui est curieuse", déclare-t-elle.