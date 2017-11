Miss France 2018 à Los Angeles: Les Miss dans les pas de Friends et Harry Potter

L'aventure californienne des 30 jolies Miss régionales prétendantes au titre de Miss France 2018 se poursuit. Après leur vol en montgolfière au-dessus de la vallée de Coachella, leur virée au parc national Joshua Tree ou encore leur soirée Western endiablée en compagnie de Chloé Mortaud, nos reines de beauté – qui ont aussi passé la traditionnelle épreuve du test de culture générale – ont quitté La Quinta pour rejoindre Los Angeles.

Purepeople.com a pris part à ce voyage unique ! Nous vous donnons donc rendez-vous tous les jours sur notre site (et sur notre compte Snapchat "Purepeoplesnap") pour découvrir les coulisses des activités des Miss !

CARNET DE BORD

Vendredi 24 et samedi 25 novembre

9h30 à La Quinta. L'heure est au départ pour les 30 Miss. Fini le calme et les grands espaces verts de Palm Springs, il faut désormais se rendre en plein coeur de Los Angeles (à 3 heures de là) où de nombreuses activités les attendent durant une petite semaine. Visite des studios Warner Bros, promenade à cheval sur les collines de Hollywood, sortie en roller sur Venice Beach... Les jeunes femmes ont de quoi être impatientes ! Quelques minutes avant d'arriver à l'hôtel Loews situé à deux pas d'Hollywood Boulevard et du Chinese Theater, l'excitation est à son comble quand les lettres formant le mot "HOLLYWOOD" apparaissent au loin... Un rêve est en train de devenir réalité.

14h. Après le déjeuner, les Miss meurent d'impatience de découvrir la ville de La La Land. C'est décidé, leur première sortie sera une escapade jusqu'au magasin Victoria's Secret le plus proche ! Il n'a échappé à aucune d'entre elles que ce vendredi 24 novembre était le fameux Black Friday... Pendant une journée, des soldes monstres sont proposées dans de très nombreux magasins. Un hasard du calendrier qui a évidemment fait des heureuses !

17h. Après cette escapade shopping, les Miss regagnent leur hôtel pour se consacrer à des activités sportives et/ou se reposer dans leurs chambres... Les plannings sont très chargés et il faut savoir se ménager si l'on souhaite rester rayonnante durant les nombreux photoshoots organisés dans les jours à venir.

Samedi à 7h. Miss Franche-Comté, Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais ont rendez-vous à Santa Monica pour un shooting photo très inspiré par Alerte à Malibu. Bien évidemment, toutes ont enfilé l'iconique maillot de bain rouge de Pamela Anderson durant cette activité qui restera gravée longtemps dans leur mémoire... Que ce soit à côté d'un poste de sauveteur sur la plage ou près d'une voiture de lifeguard, nos Miss ont joué le jeu à fond.

Au même moment, les Miss Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre Val-De-Loire, Martinique, Midi-Pyrénées, Nouvelle-Calédonie, Poitou-Charentes, Réunion et Tahiti se rendent aux studios Warner Bros. Sur place, elles découvrent les coulisses de leurs séries télé préférées (Big Bang Theory...), des films de super-héros les plus populaires du moment (Wonder Woman, Batman...), des premiers films Harry Potter mais aussi le décor de la série Friends !

Quelques Miss ne cachent pas qu'elles n'ont pas forcément suivi la série culte... Rappelons que beaucoup d'entre elles sont nées à la toute fin des années 90 !