Miss France 2018 : Aventurières glamour à Joshua Tree après une matinée sportive

Cette année, le voyage de préparation Miss France programmé en amont de l'élection du 16 décembre prochain se déroule en Californie, entre Palm Springs, La Quinta et Los Angeles.

CARNET DE BORD

Mardi 21 novembre

6h. Cette deuxième journée à La Quinta s'annonce sportive ! Dès 6h du matin, Miss Rhône-Alpes, Miss Corse, Miss Guadeloupe et Miss Normandie ont été invitées à découvrir les bases du golf sur un green de l'hôtel La Quinta Resort & Club. Face aux premiers rayons de soleil, notre quatuor glamour a passé un moment de franche camaraderie malgré la difficulté de l'exercice. Miss Normandie, visiblement amatrice de la discipline, a pu donner des conseils avisés à ses concurrentes.

9h. Miss Île-de-France, Miss Limousin, Miss Provence, Miss Champagne-Ardennes – qui a fêté ses 20 ans la veille, heureuse d'avoir vécu ce moment auprès de Sylvie Tellier et des autres filles –, Miss Nord-pas-de-Calais, Miss Picardie, Miss Auvergne et Miss Bourgogne ont eu droit à un cours de fitness. À moins d'un mois de l'élection, il n'est clairement pas le moment de se relâcher et toutes se donnent à fond lors de l'activité menée par leur professeur Alizée.

Au même moment, Miss Alsace, Miss Aquitaine, Miss Bretagne, Miss Centre Val-de-Loire, Miss Martinique, Miss Midi-Pyrénées, Miss Nouvelle-Calédonie, Miss Poitou-Charentes, Miss Réunion et Miss Tahiti s'adonnaient à une activité yoga sous l'oeil des caméras de 50Mn Inside (TF1), tandis que Miss Côte d'Azur, Miss Franche-Comté, Miss Guyane, Miss Languedoc-Roussillon, Miss Lorraine, Miss Mayotte, Miss Pays de la Loire et Miss Saint-Pierre et Miquelon entamaient la journée par une partie de tennis. On ne va pas se mentir, ces dernières n'ont pas forcément brillé par la qualité de leur jeu... mais la bonne humeur était indéniablement au rendez-vous ! "On n'est pas encore prêtes pour les Jeux olympiques !", a plaisanté Miss Côte d'Azur.

11h. Une dizaine de Miss partent en direction du parc national de Joshua Tree où elles découvriront sur place le célèbre "arbre de Josué", un arbre que l'on ne peut admirer qu'au sud-ouest des États-Unis. Dix autres se rendent sur la faille de San Andreas pendant que les dix dernières assistent à un cours de bonnes manières ! Bref, tout le monde ne va pas bronzer aujourd'hui !