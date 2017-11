Miss France 2018 : Découvrez le prix d'une chambre dans l'hôtel des candidates

Le sacre d'Alicia Aylies prend bientôt fin. Le 16 décembre prochain, la jolie brune de 19 ans offrira sa couronne à la nouvelle Miss France. En attendant, les 30 prétendantes se sont envolées vers la Californie dans le cadre de leur voyage de préparation. Sur place, les reines de beauté logent au La Quinta Resort & Club, un établissement qui accueille les plus grandes stars hollywoodiennes...

Pour séjourner dans ce complexe hôtelier, il faut débourser au minimum environ 200 euros par nuit. À ce prix-là, une chambre double basique est proposée. Mais les tarifs augmentent rapidement. Pour un peu plus de 1 300 euros la nuit, l'hôtel propose sa suite la plus luxueuse aménagée en petite villa composée d'un immense salon ainsi que d'une suite royale. Les clients de la chambre ont également accès à une piscine privée et à un jacuzzi extérieur !

Mais, tout sublime qu'il soit, les Miss ne restent pas enfermées dans leur hôtel. En effet, comme le racontait notre journaliste présent sur place, une partie des reines de beauté a déjà eu l'opportunité de voler en Montgolfière au-dessus de la vallée de Coachella. Le rêve...