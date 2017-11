Miss France 2018 en Californie : Virée en montgolfière et premières impressions

8h30. La balade se termine et nos six reines de beauté font un point sur cette expérience inoubliable dans le ciel de la Californie. "C'était magique, on en a pris plein les yeux. Il faisait un peu frais mais avec le feu au-dessus de nos têtes, on était bien !", confie Miss Île-de-France. Un avis partagé par la pétillante Miss Corse : "C'est la Californie autrement. C'est une bonne manière de savourer le paysage. J'ai été impressionnée par la vue, les lotissements super bien organisés, les maisons identiques, les belles piscines, c'est impressionnant." Pour Miss Languedoc-Roussillon, c'était "comme dans les séries américaines".