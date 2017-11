Miss France 2018, le test de culture générale : découvrez le questionnaire !

Le mercredi 23 novembre 2017 était un jour important pour les prétendantes au titre de Miss France 2018 ! Alors que les 30 jeunes femmes actuellement en voyage en Californie enchaînaient jusque-là les activités de rêve dans un cadre exceptionnel, ces dernières - qui n'ont pas oublié de bachoter ! - ont dû se plier au traditionnel test de culture générale !

En effet, s'il est important d'avoir une plastique avantageuse et un certain charisme pour devenir Miss France, le comité - et Sylvie Tellier en particulier - veille aussi à ce que d'autres qualités plus intellectuelles soient également prises en compte pour devenir une bonne ambassadrice du charme à la française.

Pour ce faire, les Miss ont dû cette année répondre à un questionnaire balayant des thèmes aussi divers que le sport, la musique, l'anglais ou encore la politique. Petite nouveauté, fini le test 100% QCM, des questions ouvertes ont été également élaborées afin de renouveler le genre.

"Quel est le nom du Premier ministre français ?", "Quel est le taux de chômage de la population active en France ?", "Dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du monde de football en 2018 ?", "Combien de pattes les araignées ont-elles ?", autant de questions qui ont permis aux Miss de montrer l'étendue de leurs connaissances.

Si ce test de culture générale n'a rien d'éliminatoire, son résultat est évidemment pris en compte pour définir les 12 candidates qui passeront sans encombre la première étape de l'élection le 16 décembre prochain à Châteauroux. Attention !

Découvrez ci-dessous le test de culture générale de Miss France 2018 :