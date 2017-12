Miss France 2018 : Les 30 Miss font le show en maillot de bain sexy !

Bien qu'Alicia Aylies ait remporté le titre de Miss France 2017, cette année, l'élection ne se déroulera pas en Guyane. En effet, le nom de la nouvelle reine de beauté française sera dévoilé ce samedi 16 décembre 2017 en direct de Châteauroux.

Comme le veut la coutume, la cérémonie visant à élire Miss France 2018 s'ouvre sur une première danse inaugurale. Exceptionnellement, le chanteur Ed Sheeran interprète son titre Shape of you. Les 30 prétendantes au titre défilent alors devant le public et le jury composé cette année de la chanteuse Nolwenn Leroy, l'humoriste Anne Roumanoff, la chanteuse et comédienne Lorie Pester, le rugbyman Vincent Clerc ainsi que le comédien Agustin Galiana. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont fait sensation en robes de créateurs rendant hommage à leur région.

Les jeunes femmes sont par la suite accueillies par le maître de cérémonie Jean-Pierre Foucault, accompagné des coprésidents de cette édition Iris Mittenaere (Miss France 2016 puis Miss Univers 2016) et le couturier Jean-Paul Gaultier.

Les Miss se dévoilent

Afin que les téléspectateurs découvrent un peu plus nos 30 Miss régionales, leurs portraits sont diffusés à l'antenne. On apprend ainsi que Miss Martinique (Laure-Anaïs Abidal) fait des études pour devenir commissaire aux comptes. Miss Île-de-France (Lison di Martino) évoque quant à elle sa passion pour le sport, et plus particulièrement la natation. Miss Normandie (Alexane Dubourg) confie être de son côté passionnée de chevaux. Miss Provence (Kleofina Pnishi) se livre également et indique notamment avoir fait des études de journalisme. Toutefois, la jolie brune souhaite désormais poursuivre dans la comédie.

Après la diffusion des 10 premiers portraits, les reines de beauté défilent désormais en bustiers et tutus aux couleurs acidulées. Un défilé sur le thème de la fête foraine durant lequel nos reines de beauté font le show.

Un défilé spécial 14 juillet

Les portraits des 10 autres candidates sont à leur tour diffusées. L'occasion d'apprendre que Miss Champagne-Ardenne (Safiatou Guinot) est engagée dans une association permettant aux personnes en fauteuil roulant de jouer au basket. Miss Alsace (Joséphine Meisberger) espère quant à elle, si elle est élue, ouvrir le dialogue sur le harcèlement scolaire. Miss Tahiti (Turouru Temorere) a un tout autre combat : celui contre le cancer, maladie qui a touché son grand-père décédé l'an passé.

Les jeunes femmes se dévoilent par la suite en nouveaux costumes sur le thème de la fête nationale du 14 juillet. En béret et robes différemment coupées, les Miss s'affichent en motifs marinière et en bleu, blanc et rouge, couleurs représentant la France.

Désormais, les 10 derniers portraits de nos reines de beauté sont diffusés. On y découvre que Miss Mayotte (Vanylle Emasse) aimerait représenter le métissage et la diversité dans le pays. Miss Guyane (Ruth Briquet) se livre également : elle ne s'est pas toujours acceptée physiquement. Son but ? Prôner l'acceptation de soi.

Les candidates en maillots de bain

C'est maintenant l'heure de défiler en nouvelles tenues. Sur le thème de la fête de la musique, les jeunes femmes défilent en robes sexy courtes ornées d'une coque au niveau des hanches ainsi que d'une jolie traîne. Le tout couleur rose. Une autre partie des Miss se dévoile en robes rock asymétriques noires, or et argent à volants.

Après la présentation des 30 prétendantes à la couronne, Alicia Aylies rejoint Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault sur scène. L'occasion pour elle de livrer ses conseils pour être "une bonne Miss France".

Enfin, en pleine polémique sur le harcèlement, les Miss régionales ont réalisé un clip contre les violentes faites aux femmes. Un message fort de la part des reines de beauté.

C'est désormais l'heure pour les jeunes femmes de se dévoiler en maillots de bain aux couleurs pop, le tout sur le thème d'un carnaval exotique. Les prétendantes au titre de Miss France 2018 portent ainsi des plumes jaunes, bleues ou roses au niveau des épaules. Un défile acidulé et sexy !

Après une courte pause, c'est l'heure du bal de la rose. Les jeunes femmes sont en robes longues aux couleurs pâles et enchaînent une chorégraphie au son de Je te promets de Johnny Hallyday. Un bel hommage au rockeur décédé à l'âge de 74 ans début décembre 2017 de son cancer du poumon.

Plus que quelques minutes seulement séparent nos trente Miss du verdict...