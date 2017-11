Miss France 2018 : Les coulisses de l'élaboration du test de culture générale !

Mercredi 23 novembre 2017, les 30 reines de beauté en compétition pour le titre de Miss France 2018 passaient le traditionnel test de culture générale. Un questionnaire qui portait sur divers sujets comme le sport, la musique, l'anglais ou encore la politique. Et, petite nouveauté cette année, des questions ouvertes ont été également élaborées afin de renouveler le genre. Mais comment Sylvie Tellier trouve-t-elle toutes les questions ?

Avec ses équipes, elle s'inspire d'un grand concours d'école de commerce, mais aussi des tests de culture générale sur internet comme l'a dévoilé TV Mag. "Quand quelque chose m'intéresse je le note. Ensuite, je prépare des questions et une collègue en prépare d'autres. Nous les soumettons toutes au bureau. Nous travaillons avec des filles âgées de 20 à 40 ans qui, pour la plupart, ont fait des études, cela nous permet de juger la difficulté des questions. S'il y en a qui nous semblent trop dures, on les remplace", a confié la directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation.

Et aucune question n'est laissée au hasard comme l'a révélé Sylvie Tellier : "Il y a toujours une question sur Roland-Garros car Miss France assiste tous les ans au tournoi et sur le cinéma car elle va aussi au Festival de Cannes. Si la gagnante n'a pas répondu à toutes les questions, elle se rappellera en revanche des réponses et ça pourra lui servir plus tard en interview."

Espérons pour les Miss régionales qu'elles n'ont pas de grosses lacunes en anglais. La raison ? L'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1) a admis que les questions sur le sujet étaient plus compliquées cette année. Mais cela n'excuse en rien le fait de ne pas avoir la moyenne. Selon Sylvie Tellier, celles qui ont suivi les informations durant l'année "doit avoir la moyenne". Et gare à celles qui ne l'ont pas, car c'est un facteur important pour leur patronne : "Personnellement, une fille qui n'a pas la moyenne c'est rédhibitoire mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Pour moi, Miss France est un concours de beauté mais pas seulement. Je pense que les téléspectateurs attendent de la Miss France ait la moyenne. Après, il faut prendre en compte le stress de chacune. Cela nous est arrivé de refaire passer le test à une fille qui avait complètement paniqué. Je ne demande pas qu'elles aient 20. La moyenne me suffit."

Pour rappel, les trois meilleures notes sont annoncées directement. Les autres ne sont dévoilées qu'après l'élection, qui aura lieu le 16 décembre prochain, au Mach36 de Châteauroux.