Miss France 2018 : Les visages des 30 Miss Régionales !

C'est le 16 décembre prochain qu'Alicia Aylies devra transmettre sa belle couronne de Miss France au terme d'une soirée qui sera, à coup sûr, une fois de plus exceptionnelle. 30 Miss Régionales s'affronteront dans le but de lui succéder en tant que Miss France 2018 en tentant de séduire le public, ainsi que le jury. Comme l'a indiqué Télé 7 Jours, on retrouvera cette année la jeune maman Nolwenn Leroy parmi les jurés.

Mais à quoi ressemblent ces reines de beauté qui feront le show à Châteauroux et quels sont leurs noms ? On vous dit tout !

Miss Tahiti : Turouru Temorere (21 ans)

Miss Saint-Pierre-et-Miquelon : Héloïse Urtizbéréa (18 ans)

Miss Martinique : Laure-Anaïs Abidal (21 ans)

Miss Guadeloupe : Johane Matignon (18 ans)

Miss Provence : Kleofina Pnishi (22 ans)

Miss Côte d'Azur : Julia Sidi Atman (21 ans)

Miss Languedoc-Roussillon : Alizée Rieu (20 ans)

Miss Nouvelle-Calédonie : Levina Napoléon (18 ans)

Miss Mayotte : Vanylle Emasse (20 ans)

Miss Réunion : Audrey Chane-Pao-Kan (19 ans)

Miss Corse : Eva Colas (21 ans)

Miss Lorraine : Cloé Cirelli (21 ans)

Miss Alsace : Joséphine Meisberger (20 ans)

Miss Limousin : Anaïs Berthomier (19 ans)

Miss Auvergne : Marie-Anne Halbwachs (19 ans)

Miss Bourgogne : Mélanie Soarès (22 ans)

Miss Champagne-Ardennes : Safiatou Guinot (19 ans)

Miss Nord-Pas-de-Calais : Maëva Coucke (23 ans)

Miss Bretagne : Caroline Lemée (24 ans)

Miss Pays de Loire : Chloé Guémard (20 ans)

Miss Midi-Pyrénées : Anaïs Dufillo (19 ans)

Miss Aquitaine : Cassandra Jullia (18 ans)

Miss Poitou-Charentes : Ophelie Forgit (19 ans)

Miss Normandie : Alexane Dubourg (20 ans)

Miss Ile-de-France : Lison Di Martino (18 ans)

Miss Picardie : Paoulina Prylutska (19 ans)

Miss Centre-Val de Loire : Marie Thorin (20 ans)

Miss Rhône-Alpes : Dalida Benaoudia (21 ans)

Miss Franche-Comté : Mathilde Klinguer (21 ans)

Miss Guyane : Ruth Briquet (24 ans)