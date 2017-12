Miss France 2018 : Mathilde Klinguer, Miss Franche-Comté, se dévoile enfant !

C'est l'une des Miss régionales qu'il va falloir suivre de très près cette année, la ravissante Mathilde Klinguer – 22 ans, 1,77 mètre et Miss Franche-Comté 2017 de son état – pourrait bien hériter dans moins de deux semaines de la couronne jusque-là détenue par la sublime Alicia Aylies, Miss France 2017.

En attendant l'élection de Miss France 2018 en prime time le 16 décembre prochain sur TF1 – un rendez-vous animé par Jean-Pierre Foucault et coprésidé par Iris Mittenaere et Jean Paul Gaultier –, Mathilde et les 29 autres prétendantes au titre suprême enchaînent actuellement les répétitions à Châteauroux où aura lieu la cérémonie. Entre deux apprentissages de chorégraphies en compagnie de Medhi Kerkouche, les Miss n'oublient pas d'abreuver leurs réseaux sociaux de clichés plus glamour les uns que les autres afin de satisfaire la curiosité de leurs admirateurs de plus en plus nombreux.

Mardi 5 décembre 2017, l'adorable représentante de la région Franche-Comté a quant à elle mis un instant de côté ses publications Instagram dignes d'un vrai mannequin pour se dévoiler... enfant. "REMEMBER – When I was a baby... #Throwback #childhood #girl #french #missfrance2018 #missfranchecomte", a-t-elle commenté en légende d'une photo vintage sur laquelle on la voit, toute petite, manger une glace dans une jolie robe fleurie.

Bien entendu, le cliché de celle qui est actuellement en Master langues, littératures et civilisations étrangères et régionales n'est pas passé inaperçu, touchant visiblement les internautes. "Trop choupi", "Trop mignonne", "Tu avais déjà le sens du style", pouvait-on notamment lire dès les premières réactions.

Retrouvez aussi les plus belles photos de Miss Franche-Comté sur son compte Instagram !

Le sacre de Miss France 2018, c'est samedi 16 décembre à 21h sur TF1 !