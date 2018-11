Miss France 2019 : Découvrez le luxueux hôtel de nos 30 Miss à l'île Maurice

Depuis le 21 novembre 2018, après onze heures de vol, les trente Miss régionales qui espèrent succéder à Maëva Coucke le 15 décembre prochain lors de l'élection Miss France 2019 sont arrivées à l'île Maurice pour leur voyage de préparation.

Arrivées dans leur prestigieux hôtel, le Dinarobin (l'un des établissements 5 étoiles du groupe Beachcomber Hotels) ce mercredi, toutes ont pris possession des lieux et ont déjà commencé à prendre la pose lors de leur découverte du luxueux complexe. Que ce soit lors d'un appétissant petit-déjeuner ou complices en bord de mer, nos reines de beauté, divines dans leur combinaisons bleues associées à leur incontournable écharpe, ont affiché leur plus beau sourire malgré leur très long voyage jusqu'aux Mascareignes.

Interrogée sur le dilemme qu'a été la composition de chaque valise en amont du voyage, Miss Champagne-Ardenne – qui a reçu, comme chaque Miss, une liste des essentiels à avoir en ce qui concerne les robes de soirées, tenues de cocktails ou encore les escarpins... – n'a pas caché qu'elle avait eu recours à des partenariats régionaux pour rassembler sa garde-robe mauricienne. "J'ai pu choisir mes robes et je m'en suis acheté une pour le plaisir. Ensuite, j'ai fait la liste de toutes les tenues que j'avais et j'ai vu avec le comité ce qui m'allait le mieux et ce que je préférais. J'ai un planning de ce que je vais porter jour par jour, tout est déjà prévu", a-t-elle assuré à nos confrères de TV Mag.

Pour rappel, lors de ce voyage, les jeunes femmes partiront à la découverte de l'île paradisiaque. Elles auront la chance d'aller à la rencontre des dauphins ou des tortues. Elles auront aussi, comme l'an dernier, des cours de bonnes manières, de catwalk et devront exceller lors de séances photos.