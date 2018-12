Miss France 2019 : L'élection menacée par les gilets jaunes ?

L'élection de Miss France 2019, organisée ce 15 décembre 2018 au Zénith de Lille, est-elle menacée par les gilets jaunes ?

Alors qu'un "acte 5" est sérieusement envisagé par une partie des gilets jaunes peu convaincus par les annonces du président de la République Emmanuel Macron formulées ce 10 décembre depuis l'Élysée, certains craignent que le sacre de Miss France 2019 ne soit perturbé ce samedi par de nouvelles actions.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs quant au risque de voir la cérémonie suivie par des millions de Français troublée par des manifestants, Sylvie Tellier, la directrice de l'organisation Miss France, a commenté : "Je suis de nature plutôt optimiste et je comprends parfaitement les revendications des gilets jaunes. Miss France est un divertissement et je pense que toutes les personnes de ce mouvement n'ont pas de temps à perdre à aller envahir un plateau de télévision. Je ne comprendrais pas pourquoi les Gilets jaunes viendraient empêcher la mise en place de l'élection. Notre promesse, samedi, c'est de divertir les téléspectateurs et les faire penser à autre chose dans un contexte où l'actualité est particulièrement lourde."

Ce point de vue est-il partagé par les gilets jaunes ? L'avenir le dira...

L'élection de Miss France 2019, c'est samedi 15 décembre dès 21h sur TF1 !