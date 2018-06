Miss France 2019, la fin des défilés en bikini ? Sylvie Tellier prend position

Mardi 5 juin, le concours Miss America a annoncé qu'il ne jugerait plus ses candidates uniquement par le prisme de leur physique et qu'en conséquence, l'élection ne proposerait plus de défilé en bikini. Qu'en est-il de la France ? Sylvie Tellier vient de réagir à cette décision....

Contactée par nos confrères du HuffPost, la directrice de la société Miss France actuellement enceinte de son 3e enfant a statué : "Le concours Miss France rassemble de nombreux téléspectateurs. C'est un programme qui fédère et plaît beaucoup aux Français. Ils sont attachés à ces éléments, aux robes de princesse, notamment." Et Sylvie Tellier (40 ans) de poursuivre : "Pour reprendre les propos d'Eva Colas [Miss Corse 2017, NDLR], on peut défiler en maillot de bain et être féministe. On n'a jamais obligé une jeune femme à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Elles sont libres de choisir le maillot de bain ou la robe qu'elles veulent porter."

Concrètement, concernant la décision du comité Miss America, Sylvie Tellier a finalement tempéré en s'interrogeant : "Ce n'est pas une révolution. Qu'est-ce qu'il se passe si une concurrente a envie de défiler en maillot de bain ?"

Pour rappel, c'est sur le plateau de Good Morning America (ABC) que la présidente du conseil d'administration de l'Organisation Miss America (différent du concours Miss USA), Gretchen Carlson, avait lâché : "Nous ne sommes plus un concours de beauté, nous sommes une compétition. Nous ne jugerons plus nos candidates sur leur apparence physique. C'est énorme. Et ça veut dire que nous n'aurons plus de défilé de maillots de bain (...) Nous allons également repenser la phase de défilés en robes de soirée. Nous ne jugeons plus les femmes quand elles se présentent dans les tenues qu'elles ont choisies. Peu importe ce qu'elles souhaitent faire, nous sommes intéressés par ce qui sort de leurs bouches, quand elles parleront de leurs initiatives qui ont un impact social."