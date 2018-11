Miss France 2019 : Les 30 Miss régionales sublimes en bikini !

L'élection Miss France 2019 approche à grand pas ! Le 15 décembre, le nom de la reine de beauté qui succédera à Maëva Coucke sera dévoilé sur TF1, en direct du Zénith de Lille. En attendant, comme le veut la tradition, les 30 Miss régionales se sont envolées au bout du monde pour le voyage de préparation.

Si l'année dernière Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France, a convié ses reines de beauté aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, en ce mois de novembre 2018, les prétendantes à la couronne de Miss France 2019 découvrent l'île Maurice et ses paysages sauvages. C'est sur place qu'elles ont pris la pose en bikini devant l'objectif de Benjamin Decoin. Des photos en maillot de bain qui ont pour but d'évaluer le niveau d'aisance des 30 Miss face au photographe. Dessus, les jeunes femmes apparaissent toutes plus belles et souriantes...

Depuis leur arrivée à l'île Maurice, les reines de beauté ont enchaîné les activités. Avant leur fameuse séance photo, les 30 jeunes femmes avaient déjà un programme bien chargé : visite de la vallée des couleurs, un parc naturel proposant diverses activités comme de la tyrolienne, test de culture générale, rencontre avec des dauphins et tortues... Entre deux activités, les reines de beautés en compétition profitent du cadre idyllique de l'île Maurice et notamment de la plage de leur superbe hôtel luxueux, le Dinarobin.