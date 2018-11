Miss France 2019 : Les 30 prétendantes sublimes pour une première soirée

Un peu moins d'un mois avant l'élection de Miss France 2019, le marathon commence pour nos trente Miss régionales. Les jeunes femmes se sont toutes réunies à Paris dimanche 18 novembre 2018 pour une première soirée. C'est au dernier étage de la Maison de l'Alsace, près des Champs-Élysées à Paris, qu'elles ont passé ce moment de détente.

Accompagnée de Sylvie Tellier – qui n'avait pu assister aux élections régionales en raison de son congé maternité –, les reines de beauté sont apparues divines. Elles portaient toutes la même robe : un modèle cache-coeur couleur brique en velours de la marque Amenapih. Après un dîner au cours duquel elles ont pu faire connaissance, les trente prétendantes se sont lâchées sur la piste de danse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant semble être passé entre elles. "Je trouve le groupe assez détendu, confie Sylvie Tellier comme le rapportent nos confrères de TV Mag. Elles parlent bien entre elles, on voit qu'elles échangent déjà pas mal."

De leur côté, les Miss prennent peu à peu leurs marques. "C'est notre premier week-end mais c'est déjà très mouvementé. On court à droite et à gauche et on voit à quoi ressemble un peu la vie d'une Miss France. Mais nous sommes prêtes, on a le mental pour ça et la motivation, donc c'est génial", lance alors Miss Nord-Pas-de-Calais, qui n'est autre que la soeur de l'international français Raphaël Varane.

Rendez-vous samedi 15 décembre 2018 sur TF1 afin de suivre l'élection de Miss France 2019 en présence de Line Renaud, présidente d'un jury 100% féminin, et Jean-Pierre Foucault qui sera aux commandes de la soirée.