Miss France 2019 : Les règles strictes imposées aux 30 Miss régionales...

Nous sommes dans la dernière ligne droite. Samedi 15 décembre 2018, les Français désigneront enfin la Miss régionale qui deviendra leur Miss France 2019 au terme d'une soirée, une nouvelle fois animée part Jean-Pierre Foucault, que l'on espère aussi glamour que divertissante.

Si les candidates sont actuellement au nombre de trente, il n'y en a en réalité plus que 12 qui peuvent réellement prétendre au titre suprême après leur passage devant un jury de professionnels. Certaines Miss ont donc d'ores et déjà été écartées (mais elles l'ignorent !)... notamment, c'est une possibilité, à cause de leur comportement en société !

En effet, les "nounous" des Miss veillent au grain et imposent des règles strictes durant tout le processus. Les Miss régionales sont évaluées au quotidien, notamment durant leur voyage de préparation, jusqu'à l'élection finale. Cette année, les redoutés Cécile et Olivier n'ont pas failli à leur mission. "Les Miss doivent être ponctuelles, polies, toujours impeccables... Ce sont les règles de savoir-vivre qu'on utilise tous au quotidien. Nous devons aussi savoir où elles sont et pourquoi parce qu'avec trente filles, on ne s'en sortirait pas", a notamment confié Olivier Noël à nos confrères de TV Magazine. On s'en doute, les reines de beauté se doivent également d'avoir des manucures et pédicures parfaites, les cheveux propres, ne pas rester sur leur téléphone (elles n'ont pas le droit de l'avoir avec elles en journée), se mêler avec les autres... et faire attention à bien porter leur écharpe en toute occasion ! Écharpe dont elles ne possèdent qu'un seul exemplaire. Attention à sa propreté !

Enfin, dans le but de s'assurer du fait qu'elles ne soient pas trop négligées, les chaperons n'hésitent pas à faire des visites surprises dans les chambres des filles pour voir dans quel univers, ordonné ou non, elles évoluent... Bref, rien n'est laissé au hasard !

Le sacre de Miss France 2019, c'est samedi 15 décembre dès 21h sur TF1 !