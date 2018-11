Miss France 2019 – Miss Guadeloupe, fille de parents sourds : "Je me bats"

Parmi les trente Miss régionales participant à l'élection Miss France 2019, chacune a sa particularité. Dans les colonnes du magazine Paris Match, Ophély Mézino, qui représente la Guadeloupe, révèle être "une CODA (Chilf Of Deaf Adult), enfant entendante de parents sourds". L'occasion pour elle de se confier sur le sujet et de raconter son enfance auprès de parents différents.

"En Guadeloupe, les sourds et les malentendants n'ont qu'un seul interprète pour toute une population", déplore Ophély Mézino. C'est ainsi qu'elle a été amenée, très jeune, à assister son père et sa mère. "À 9 ans, je prenais déjà des rendez-vous avec le banquier, j'accompagnais ma mère chez le médecin", confie la jolie brune devenue reine de beauté en août dernier. Et d'ajouter : "Le regard des autres peut être difficile à supporter car il n'est pas toujours bienveillant. Alors je me bats parce que je suis terriblement fière d'eux et je voudrais vraiment les aider."

Pour information, Ophély Mézino est marraine de l'association Bébian un autre monde, qui sensibilise à la situation des sourds et des malentendants en Guadeloupe. Une cause qui tient tout particulièrement à coeur à la jeune femme.

Rendez-vous le 15 décembre 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre l'élection de Miss France 2019. Une soirée retransmise sur TF1 en direct du Zénith de Lille avec Jean-Pierre Foucault aux commandes, accompagné de Sylvie Tellier ainsi que de Line Renaud, présidente du jury 100% féminin.

Une interview à retrouver dans les pages du magazine Paris Match, actuellement en kiosques.