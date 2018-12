Miss France 2019 – Miss Rhône-Alpes favorite : Découvrez la belle Pauline Ianiro

À en croire les réseaux sociaux et les statistiques, c'est Miss Rhône-Alpes 2018 qui a de grandes chances de remporter la couronne de Miss France 2019 et de succéder ainsi à la belle Maëva Coucke.

Cette jeune femme de 19 ans, originaire de Viriat, s'appelle Pauline Ianiro. Elle mesure 1,80 m, elle est étudiante en première année de licence de droit et est aussi pompier volontaire ! Pauline est passionnée de chant et d'équitation. Elle a fait de l'équitation pendant sept ans (galop 6) et également sept ans de tennis. Pauline pense être jeune femme humble, drôle, pleine de vie et polie !

Sur Instagram, Miss Rhône-Alpes 2018 gâte ses 11 500 abonnés avec des clichés tous plus réussis les uns que les autres. Quand elle ne prend pas la pose sagement avec son écharpe de Miss Rhône-Alpes 2018, c'est dans sa tenue de pompier volontaire ou en marge de différents shootings professionnels que la jolie Pauline s'est dévoilée ces derniers mois.

Sera-t-elle réellement élue Miss France 2019 ? C'est à vous d'en décider.

L'élection de Miss France 2019, c'est samedi 15 décembre 2018 dès 21h00 sur TF1 !