Miss France 2019 : Pourquoi les Français ne peuvent pas choisir le Top 12 ?

Samedi 15 décembre 2018, les Français désigneront la Miss régionale qui deviendra Miss France 2019 au terme d'une soirée, animée part Jean-Pierre Foucault, que l'on espère riche en émotions. Si les candidates sont actuellement au nombre de trente, il n'y en a désormais plus que 12 qui peuvent réellement prétendre au titre suprême...

En effet, les Miss régionales sont récemment passées devant un jury de professionnels (mené par la directrice de l'organisation Miss France Sylvie Tellier) afin que ces derniers, qui ont déjà observé les filles lors de leur voyage de préparation à l'île Maurice, évaluent celles qui sont le plus motivées et qui ont le meilleur profil pour régner durant une année complète. Bien entendu, les 12 jeunes femmes sélectionnées ne sont pas mises au courant de leur statut avant la soirée du sacre.

Interrogée par nos confrères du Parisien, Sylvie Tellier a également expliqué que ce Top 12 établi par des professionnels permettait finalement à l'élection de ne pas être trop biaisée par un excès de chauvinisme. "S'il n'y avait que le vote du public, on aurait tendance à n'avoir dans les douze que les grosses régions surreprésentées, parce que l'on sait qu'en début d'émission, le Français est patriote et vote pour sa région, et qu'en fin d'émission, on vote pour une personnalité... Saint-Pierre-et-Miquelon, où ils sont 9000, contre Île-de-France, où il y a des millions de personnes, ne partent pas avec les mêmes chances", a-t-elle expliqué.

Le sacre de Miss France 2019, c'est samedi 15 décembre dès 21h sur TF1 !