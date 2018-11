Miss France 2019 : Quelle candidate a remporté le test de culture générale ?

Comme chaque année, ces résultats étaient très attendus.

Samedi 24 novembre, les Miss ont affronté le traditionnel test de culture générale préparé par l'organisation Miss France. Ce jour-là, les 30 prétendantes à la couronne de Miss France 2019, rassemblées face à l'océan dans l'enceinte du prestigieux hôtel Dinarobin à l'île Maurice, ont montré toute l'étendue de leurs connaissances en répondant à des questions précises sur la société française, le cinéma, la politique, la musique, le sport... Cette année encore, l'anglais était également mis à l'honneur.

Dimanche 25 novembre, après une nouvelle journée d'activités et de détente au soleil, Sylvie Tellier - directrice de la société Miss France - a révélé qui était la Miss qui avait le plus brillé durant ce test.

Avec une moyenne de 18,5 sur 20, Laurie Derouard (23 ans et Miss Centre Val de Loire) a raflé la mise. Aude Destour (24 ans et Miss Limousin) est arrivée deuxième du classement avec une note de 18,33 et Axelle Breil (20 ans et Miss Midi-Pyrénées) complète le podium avec la note de 18 sur 20.

Pour rappel, ce test de culture générale n'a rien d'éliminatoire... Cependant, l'organisation Miss France ne cache pas qu'une note en dessous de la moyenne peut contrarier les chances d'une candidate d'intégrer le Top 12 de l'élection qui se déroulera le 15 décembre prochain à Lille.

Bien joué Miss Centre Val de Loire.