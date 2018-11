Miss France 2019 : Réunion glamour avec Sylvie Tellier avant le grand départ

Le samedi 15 décembre prochain, les trente Miss régionales concourront pour l'élection de Miss France 2019. Une cérémonie qui se tiendra à Lille et qui sera retransmise en direct sur TF1, avec Jean-Pierre Foucault aux commandes comme depuis de nombreuses années. Quelques informations ont été dévoilées à propos de la cérémonie lors de la conférence de presse au cours de laquelle les prétendantes au titre se sont dévoilées ravissantes en robe rouge aux côtés de Sylvie Tellier, Jean-Pierre Foucault et Line Renaud.

L'an passé, pour l'élection de Maëva Coucke, le jury était coprésidé par Iris Mittenaere et Jean-Paul Gaultier et composé d'Anne Roumanoff, Lorie Pester, Vincent Clerc, Nolwenn Leroy et Agustin Galiana, mais cette année, ce sera bien différent. En effet, comme annoncé lors de la conférence de presse, c'est un jury 100% féminin avec Line Renaud en présidente qui élira notre nouvelle reine de beauté.

D'après des rumeurs, la chanteuse et coach de The Voice Kids (TF1) Jenifer, ainsi que Laury Thilleman, animatrice télé élue Miss France en 2011, seraient membres du jury. Des informations qui n'ont pour l'heure pas été confirmées par la Une ni par la comité Miss France.

De leur côté, nos trente Miss régionales – qui se sont rencontrées pour la première fois lors d'une soirée à Paris – s'envolent ce mardi 20 novembre pour l'île Maurice. Dès leur arrivée, prévue pour mercredi matin, les prétendantes à la couronne profiteront des plages de sable blanc et des eaux transparentes de l'île. Elles logeront au Dinarobin, l'un des luxueux hôtels cinq étoiles du groupe Beachcomber Hotels, et auront des journées bien remplies entre shootings photo, rencontre avec les dauphins et les tortues ou encore visite de la vallée des Couleurs, un parc naturel proposant plusieurs activités et notamment de la tyrolienne.

Après ces quelques jours idylliques à l'autre bout du monde, les trente candidates se retrouveront au Zénith de Lille le 15 décembre 2018 pour l'élection de Miss France 2019.