Miss France 2020 : Vaimalama Chaves en larmes pour le sacre de Miss Tahiti 2019

Vendredi 21 juin était une date importante pour Vaimalama Chaves, actuellement de retour chez elle en Polynésie française en compagnie de Sylvie Tellier !

En effet, après six mois de règne, notre Miss France 2019 et ex-Miss Tahiti 2018 a eu l'honneur de pouvoir participer à l'élection et de couronner celle qui va lui succéder en tant que Miss Tahiti 2019. Au terme d'une soirée glamour animée par l'animateur préféré des Français Stéphane Plaza, notre populaire Vaimalama a donc cédé son titre régional à la jolie Matahari Bousquet.

Sur Instagram, Miss France a relayé une vidéo la montrant très émue d'être parmi les siens. "Je ne pleure pas, ce sont mes yeux qui transpirent", a-t-elle écrit avec humour en commentaire. Vaimalama a également tenu à adresser un message à Miss Tahiti 2019 : "Félicitations @MatahariBousquet ! Puisse cette année être aussi riche en émotions que la soirée qui vient de passer."

Pour rappel, si Vaimalama Chaves a cédé son titre de Miss Tahiti ce week-end, il lui reste encore les concours internationaux pour tenter de briller sur la scène internationale l'an prochain. Dans quelques semaines, notre reine de beauté devra choisir si elle souhaite participer au concours Miss Monde à l'instar de Maëva Coucke ou si elle souhaite se frotter au concours Miss Univers qu'Iris Mittenaere avait remporté en 2016. Suspense...

Une chose est sûre, Vaimalama Chaves n'en finit pas de séduire les Français. Sur sa page Instagram, la jeune femme a rassemblé plus de 580 000 supporters à ce jour...