Les Miss régionales commencent petit à petit à obtenir leur ticket pour prendre part à la grande finale de l'édition de Miss France 2018, qui se tiendra le 16 décembre prochain. Ce vendredi 25 août, Mayotte désignera sa candidate et d'anciennes reines de beauté ont été conviées à assister à la soirée : Camille Cerf, Malika Ménard et Flora Coque­rel.

Sur les réseaux sociaux, les trois complices ont partagé des photos et des vidéos de leur arrivée sur l'île de Mayotte, jeudi 24 août. Camille Cerf (Miss France 2015), Flora Coque­rel (Miss France 2014) et Malika Ménard (Miss France 2010) – que l'on retrouve à la présentation d'un nouveau numéro de Dans les secrets de... ce soir à 20h55 sur NRJ12 – ont eu droit à des colliers de fleurs et la presse n'a pas manqué de les interroger sur leur présence. Les jeunes femmes ont également pris part à une sortie en mer afin d'admirer l'île située dans l'archipel des Comores, en plein océan indien.

Les trois amies étaient chacune en vacances dans un endroit différent avant de rejoindre Mayotte : Flora Coquerel a passé du temps au Bénin, Camille Cerf a été vue en Bretagne et Malika Ménard à Barcelone. Les ex-Miss assisteront ce vendredi 25 août à l'élection de Miss Mayotte et elles devraient être rejointes pour une after par Alicia Aylies, Miss Guyane 2016 et Miss France 2017, laquelle était à la Réunion.