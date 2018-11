Miss France, Iris Mittenaere : Son astuce infaillible pour connaître la gagnante

À 25 ans, Iris Mittenaere a été sacrée reine de beauté à plusieurs reprises. Miss Flandre 2015, Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, Miss France 2016, Miss Univers 2016... Un palmarès qui fait rêver. Au micro de RTL, alors qu'elle faisait la promotion de son livre baptisé Toujours y croire, la jolie brune a révélé comment les candidates à Miss France peuvent aisément deviner laquelle sera élue.

"Je pensais qu'on allait prononcer mon nom en 4e dauphine parce qu'en fait, moi, j'ai vu toutes les caméras se braquer sur moi au moment d'appeler la 4e dauphine...", explique alors l'animatrice de TF1. En réalité, Iris Mittenaere – qui dédicaçait hier, le 16 novembre 2018, son livre à la Fnac Beaugrenelle à Paris – n'était pas dauphine mais bel et bien Miss France : "J'ai appris par la suite qu'en fait, ils réglaient déjà leurs plans pour Miss France." Un bon indice si vous n'êtes effectivement pas 4e dauphine...

"Il y a un moment où en fait quand on se retrouve face-à-face on se dit : 'Ah non, ce n'est pas vrai, ils vont m'appeler [pour me remettre l'écharpe de Première dauphine, NDLR], pareil pour Miss Univers", poursuit alors Iris Mittenaere. Un détail qui semble rien mais qui en réalité veut dire beaucoup comme le révèle la candidate de Danse avec les stars 9 (TF1)...

Les prochaines Miss à participer au concours national le 15 décembre prochain sont averties !