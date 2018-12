Miss France : L'entraînement intensif des Miss Nord-Pas-de-Calais dévoilé

La Miss du Nord-Pas-de-Calais Annabelle Varane permettra-t-elle une fois de plus à sa région de remporter le fameux titre ? Le 15 décembre 2018 aura lieu l'élection Miss France 2019, au Zénith de Lille et la soeur du footballeur Raphaël Varane pourrait bien se démarquer, à l'instar de ses prédécesseurs Camille Cerf (Miss France 2015), Iris Mittenaere (Miss France 2016) et Maëva Coucke (Miss France 2018). Il faut dire que les reines de beauté de cette région sont particulièrement préparées au concours depuis que le Nord-Pas-de-Calais a gagné son premier titre en 2014.

Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, a confié à nos confrères de Télé 2 semaines "qu'il y [avait] des régions plus engagées que d'autres". Et le Nord-Pas-de-Calais en fait partie depuis que Camille Cerf a été sacrée. Comme l'explique la principale intéressée, les membres du comité de sa région "avaient une idée erronée de ce que devait être une Miss" avant son couronnement. Mais quand elle a gagné, ils ont compris le profil qui était recherché et ont donc soumis les reines de beauté à un entraînement quasi militaire une semaine avant l'élection.

"Les filles sont coupées de leur vie familiale. Nous organisons un tas d'activités, comme du parachutisme, du karting mais aussi un quiz de culture générale. Nous savons que, pour se différencier, elles doivent avoir des qualités d'éloquence. On leur donne donc régulièrement la possibilité de s'exprimer sur scène mais aussi à la radio", a confié Dominique Vilain-Allard, le délégué régional des Miss dans le Nord-Pas-de-Calais. Avec une telle préparation, les Miss sont donc quasiment assurées de figurer au moins parmi les douze finalistes.

"Les filles sont bien coachées. On leur apprend à se coiffer, à se maquiller, à répondre aux interviews, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres comités", a admis Iris Mittenaere. Une préparation qui lui a bien servi lors du concours Miss Univers 2016 car les candidates sont obligées de se préparer seules. Et la belle brune de 25 ans a fait mouche puisqu'elle a remporté le concours. Espérons que Maëva Coucke connaîtra le même sort à l'issue de l'élection Miss Monde, le 8 décembre prochain, en Chine.