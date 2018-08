Miss France : Miss Provence qui avait "buggé" en direct s'est mariée !

Une Miss a vécu le plus beau jour de sa vie samedi 18 août 2018. Il s'agit d'Anne-Laure Fourmont, élue Miss Provence 2014. Le 6 décembre 2014, elle concourrait pour le titre de Miss France 2015 sur TF1. Si c'est finalement Camille Cerf qui a été sacrée, Anne-Laure Fourmont s'était fait remarquer en rencontrant des difficultés d'élocution en plein direct. Son fameux "bug" avait fait le tour de la Toile !

Cet épisode est à présent loin derrière elle ! Anne-Laure Fourmont a dit "oui" à son fiancé vêtue d'une belle robe de princesse. Si on n'a pas plus de détails sur la cérémonie, Charlotte Pirroni (Miss Côte-d'Azur 2014 et deuxième dauphine de Miss France 2015) a dévoilé les premières images du mariage sur son compte Instagram. "Ma binôme est mariée, ça y est ! @annelaurefourmontoff #weddingday Félicitations à tous les deux plein de bonheur", écrivait la compagne du footballeur Florian Thauvin en légende d'un joli selfie avec la mariée.

Pour le mariage d'Anne-Laure Fourmont, Charlotte Pirroni s'était mise sur son 31. Elle irradiait de beauté vêtue d'une robe verte décolletée. Parmi les invités, on pouvait également retrouver Mathilde Hubert, Miss Poitou-Charentes 2014.

Félicitation à Anne-Laure Fourmont et à son mari !