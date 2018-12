Miss France, un concours "d'un autre temps" ? Line Renaud monte au créneau

Bien que créé en 1920, le concours Miss France n'a été diffusé à la télévision qu'à partir de 1987. Plus de trente ans donc que les téléspectateurs sont au rendez-vous le soir de l'élection. Au fil des années, la soirée a essuyé bon nombre de critiques. Miss France serait, par exemple, un concours "d'un autre temps". Line Renaud, présidente du jury 100% féminin de cette édition 2019, réplique dans les colonnes de La Voix du Nord.

Pour elle, ces critiques n'ont pas lieu d'être. "Miss 'sois belle et tais-toi', c'est terminé ! Elles doivent avoir de l'aisance pour s'exprimer, elles s'attachent à une cause humanitaire, elles ont fait des études... Ça a bien changé", estime Line Renaud. Plus encore, l'actrice et chanteuse de 90 ans ajoute : "C'est un conte de fées. On voit de la beauté, de l'élégance, ça fait rêver... Et on n'a pas beaucoup d'occasions de rêver. Être la Miss de sa région, c'est déjà un bon levier. Mais devenir Miss France et représenter le pays dans le monde, c'est formidable."

Ce samedi 15 décembre 2018, Line Renaud présidera le jury de Miss France 2019 composé de la chanteuse Jenifer, de l'animatrice Laury Thilleman – sacrée Miss France 2011 –, de la comédienne de Demain nous appartient (TF1) Maud Baecker, de l'humoriste Claudia Tagbo, de la danseuse étoile à l'Opéra de Paris Alice Renavand et de la numéro 1 du tennis français Caroline Garcia. Un jury 100% féminin. "Ce n'est pas mon initiative, mais c'est une très bonne nouvelle. Attention, on va voir des détails que les hommes ne voient pas !", prévient la Line.

L'élection de Miss France 2019 se déroulera sera retransmise sur TF1 dès 21h en direct du Zénith de Lille. Jean-Pierre Foucault présentera la soirée, accompagné de la patronne de la société Miss France Sylvie Tellier.