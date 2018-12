Miss Monde 2018 : Maëva Coucke radieuse et drôle, termine dans le Top 12

C'était le grand jour pour Maëva Coucke. Ce samedi 8 décembre avait lieu Miss Monde 2018, à Sanya, en Chine. Un concours auquel Miss France 2018 a participé afin de représenter les couleurs de notre pays. Après avoir découvert une courte vidéo de présentation de chaque prétendante au titre, en anglais, il était temps pour les reines de beauté de faire leurs premiers pas sur scène en top argenté scintillant et short bleu. Toutes ont ensuite dansé et défilé en costume national. Un show magnifique.

Après quoi, il était déjà l'heure d'annoncer les 30 qualifiées pour la suite de la compétition. Et Maëva Coucke en faisait partie (tout comme la République populaire de Chine, les Iles Cook, la Biélorussie, la Belgique, l'Irlande du Nord, la Russie, l'Ecosse, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Panama, la Barbade, la Jamaïque, la Martinique, le Népal, la Nouvelle Zélande, le Mexique, l'Indonésie, le Vietnam, le Japon, l'île Maurice, le Venezuela, le Bangladesh, le Chili, la Malaisie, l'Inde, Singapour, la Thaïlande, le Mexique, l'Ouganda, les Etats-Unis).

Maëva Coucke s'est ensuite qualifiée pour le Top 12 face à la Biélorussie et l'Ecosse et peut donc remporter le titre de Miss Monde Europe. Lors de son discours, elle a joué la carte de l'humour en déclarant : "Je pense que vous pouvez entendre mon très fort accent français. (...) Mais je pense que le plus important est de parler avec son coeur, n'est-ce pas ?" Miss Népal, Miss Nouvelle Zélande, Miss Tahiti, Miss île Maurice, Miss Ouganda, Miss Mexique, Miss Panama, Miss Jamaïque et Miss Martinique font aussi partie du top 12.

L'aventure s'est donc malheureusement arrêtée là pour Maëva Coucke. Elle n'a en effet pas eu la chance d'accéder au top 5 puisque c'est la Biélorussie qui a été choisie. La belle (fausse) rousse n'a malgré tout pas perdu son beau sourire et a pris sa camarade dans ses bras. Fair-play !