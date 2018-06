Miss Prestige National 2015 remise en liberté après son incarcération...

Le 7 juin 2018, Margaux Deroy était arrêtée dans la Sarthe sur l'autoroute A11 en compagnie de son petit ami pour "transport et détention de produits stupéfiants". Le couple avait sur lui 1,6 kg d'héroïne et 600 g de cocaïne. Des produits dont l'ancienne Miss Prestige National a assuré ignorer l'existence. Quelques jours plus tard, le 11 juin, elle était mise en examen à Rennes et mise en détention provisoire.

Ce mercredi, la chambre d'instruction d'Angers a ordonné sa mise en liberté mais Margaux Deroy reste placée sous contrôle judiciaire. Elle est par conséquent assignée à résidence, entourée de sa famille, et doit prévenir de tout éventuel déplacement. Il lui est également interdit de se rendre dans les départements de la Sarthe, du Nord et du Pas-de-Calais.

À l'annonce des faits, Genevieve de Fontenay, ancienne présidente du Comité Miss France, avait demandé la destitution immédiate de Margaux Deroy : "Qu'elle me rende mon écharpe qui porte mon nom !" Et de conclure : "La jeunesse est polluée, contaminée..."