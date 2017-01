Miss Prestige National 2017 : Cécile Bègue sacrée devant Claudia Cardinale

Elles étaient 27, ce samedi 14 janvier au cabaret L'Ange Bleu dans la ville de Gauriaget, en Gironde, à prétendre au titre de Miss Prestige National 2017. Il a été décerné à la Réunionnaise Cécile Bègue (aucun lien de parenté avec la Miss France 2008 Valérie Bègue) à l'issue d'une finale haletante, animée par Bernard Montiel et marqué par les performances des chanteurs et membres du jury, Anaïs Delva (interprète de "Libérée, délivrée", extrait de la bande originale de La Reine des Neiges) et Chris Anderson.

Le jury de la soirée était également composé de la présidente Claudia Cardinale, du présentateur télé Pascal Bataille, de l'acteur Bruno Putzulu et de la Miss Togo 2016, Balbina D'Almeida. Tous sont montés sur scène pour la remise de la couronne et de l'écharpe à Cécile Bègue. La Miss Prestige Réunion 2016 et nouvelle Miss Prestige National remporte ainsi la première édition du concours post-départ de sa créatrice, Geneviève de Fontenay. Elle succède à Eugénie Journée, lauréate l'année dernière.

Cécile Bègue a pour dauphines les Miss Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Miss Artois-Cambrésis et Paris Ile-de-France. Margot Coyette (Paris Ile-de-France), vue dans l'émission Friends Trip 3 sur NRJ 12, ferme le top 5.