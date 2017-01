Miss Prestige National : Une candidate de "Friends Trip 3" participe !

Samedi 14 janvier, plus d'un mois après le sacre d'Alicia Aylies, Miss Prestige National 2017 sera élue à son tour. C'est sur la scène du cabaret L'Ange Bleu à Gauriaguet, au nord de Bordeaux, que les 27 jeunes femmes encore en lice s'affronteront à coups de défilés glamour.

Durant cette soirée animée par Bernard Montiel, une jeune femme déjà connue de nombreux téléspectateurs défilera notamment en maillot de bain. En effet, la jolie Margot Coyette de Friends Trip 3 (NRJ12) a annoncé qu'elle faisait partie des 27 finalistes du concours de beauté en tant que Miss Paris - Île de France. Une participation qui a lieu alors que Geneviève de Fontenay a quitté l'organisation du concours concurrent à Miss France l'an dernier. Rappelons que la dame au chapeau avait créé cette compétition en 2010.

Interrogée par nos confrères de TV Mag il y a quelques mois, la jeune Margot avait commenté : "Je sais que Geneviève de Fontenay doit avoir un avis sur ma participation à l'émission et qu'elle m'au­rait dit non si j'avais dû lui demander. Je ne suis pas certaine qu'elle fasse de diffé­rence entre un jeu d'aven­ture comme Friends Trip et un programme de romance comme Les Princes de l'amour." Et de poursuivre : "Je ressens bien que c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans ce milieu-là. Donc j'es­saye d'en parler le moins possible. Ceux qui n'ont pas pris la peine de regar­der mon parcours se contentent de mettre l'étiquette péjo­ra­tive de télé-­réa­lité sur ce programme."

Nous souhaitons bonne chance à la jolie Margot !