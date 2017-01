Miss Univers 2016 : Iris Mittenaere divine sans maquillage, son portrait dévoilé

Iris Mittenaere (23 ans) poursuit sa mission séduction à Manille et se prépare activement pour l'élection de Miss Univers 2016 qui aura lieu le 29 janvier prochain aux Philippines.

Lundi 23 janvier, notre sublime ex-Miss France 2016 – qui a cédé sa place à Alicia Aylies en décembre dernier – s'est dévoilée sans la moindre trace de maquillage sur le compte Twitter de Miss Univers, actuellement tenu par Pia Alonzo Wurtzbach et suivi par plus de 650 000 personnes à travers le monde. "Arborer un sourire est tout ce que cette jeune étudiante aspirante dentiste a besoin pour se sentir belle, confiante et bien dans sa peau. #NoMakeUpMonday", pouvait-on lire en légende du cliché. Bien entendu, cette photo sans artifice a rapidement attiré des centaines de like !

Ensuite, mercredi 25 janvier, nouvelle étape dans le marathon Miss Univers 2016, le portrait officiel de notre Iris a été dévoilé par le concours. On y retrouve notamment notre ambassadrice dans un cabinet de dentiste, dans les cuisines du chef Frédéric Anton ou tout simplement dans les rues de Paris, près de nos hauts lieux touristiques. Le charme à la française en résumé ! "Je veux que mon pays soit fier de moi", a-t-elle commenté sur Instagram après avoir relayé un extrait de cette vidéo de présentation.

Iris Mittenaere finira-t-elle en tête du concours comme de nombreux pronostics – relayés avec fierté par Sylvie Tellier – l'ont déjà indiqué ? À suivre...

Rendez-vous le 30 janvier à 1h du matin sur Paris Première pour assister à la finale de Miss Univers 2016.