Miss Univers 2016 : Iris Mittenaere évoque des coups bas entre Miss !

Iris Mittenaere (23 ans) semble faire jusque-là un parcours sans faute à Manille (Philippines), où elle se prépare activement pour le couronnement de Miss Univers 2016. Entre deux défilés glamour, notre ex-Miss France 2016 a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Voici !

Concernant son excitation à quelques petits jours seulement du grand show qui couronnera la pus belle femme de l'univers (rien que ça !), notre très belle représentante a commenté : "Pour le moment, ça ce passe bien. C'est une expé­rience extra­or­di­naire parce qu'on ne peut la vivre malheu­reu­se­ment qu'une seule fois dans une vie. J'es­saie d'en profi­ter au maxi­mum." Et de poursuivre sur les amies Miss qu'elle s'est faites depuis quelques jours : "Je suis dans la chambre d'hô­tel avec Miss Israël, donc forcé­ment c'est celle avec laquelle j'ai le plus d'af­fi­ni­tés. J'aime aussi beau­coup Miss Haïti et Miss Ile Maurice parce qu'elles parlent français et c'est d'une très grande aide quand je ne comprends pas ce qu'on me dit (rires). Miss Alle­magne est aussi hyper sympa."

Pour autant, Iris Mittenaere n'a pas caché que la rivalité pouvait rapidement se faire ressentir, notamment à l'approche du Jour J. "C'est un concours. Il y a plus de moments de compli­cité que de riva­lité, mais il y en a et ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où on se sent un peu seule. Il y a du maté­riel qui dispa­raît par exemple. Person­nel­le­ment, je ne sais pas si c'est inten­tion­nel ou pas, mais je me suis retrou­vée avec un chewing-gum sur ma chaise. Mais oui, quelques filles ont des petits problèmes. Ça peut-être des paroles pas forcé­ment sympa. Moi, ça va, je n'ai pas eu d'at­teinte directe, mais parfois il y a une ambiance assez forte de riva­lité", a-t-elle assuré.

Iris Mittenaere finira-t-elle en tête du concours comme de nombreux pronostics – relayés avec fierté par Sylvie Tellier – le laissent espérer ? À suivre...

